Van'da terör örgütü DEAŞ mensubu 2 kişi yakalandı

Emniyet güçlerinin bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Van'da MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 'DEAŞ'lı teröristler ve işbirlikçilerinin deşifre edilip, engellenmesi' operasyon düzenlendi.
2 TERÖRİST YAKALANDI
Düzenlenen operasyonda 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan 2 kişi yakalandı.
Afganistan'a gitme hazırlığı yaptıkları ortaya çıkan ve isimleri açıklanmayan teöristlerin, gözaltındaki sorguları sürüyor.