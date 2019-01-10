Van'da terör örgütü PKK'ya yardım eden 10 kişi yakalandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; ‘PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına vergilendirme adı altında para toplamak, terör örgütüne eleman temin etmek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek’ suçlarından Saray ilçesinde faaliyet gösteren teröristlerin işbirlikçilerine yönelik operasyon düzenlendi.

10 GÖZALTI

8 Ocak günü Saray merkezli düzenlenen Şehit Jandarma Er Vedat Dolançay Operasyonu'nda 10 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda ise 13 adet cep telefonu, 14 adet sim kart, 2 adet dijital fotoğraf makinesi, 1 adet hafıza kartı, 1 adet harici bellek, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet video kaseti, çok miktarda örgütsel dokuman ve terör örgütünü simgeleyen paçavralar ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.