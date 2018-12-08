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Van'da terör örgütüne ağır darbe

Terör örgütü PKK/KCK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

İHA | 08.12.2018 - 06:48..
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezinde ve ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak çalışmaların aralıksız yürütüldüğü belirtildi.

Van'da terör örgütüne ağır darbe

Yürütülen çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi Düzyol Caddesi üzerinde bulunan metruk bir binada arama yapıldığı belirtilen açıklamada, "Toprağa gömülü 1 adet keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait 5 şarjör ve 600 adet fişek, 6 adet kalaşnikof marka silaha ait şarjör ve 596 adet fişek, 6 adet kütüklük, 2 adet hücum yeleği, askeri giyim malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor" denildi.
Van'da terör örgütüne ağır darbe

Van'da terör örgütüne ağır darbe

Van'da terör örgütüne ağır darbe



Van'da terör örgütüne ağır darbe

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