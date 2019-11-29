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Van'da teröristlere ait 2 ton amonyum nitrat ele geçirild

Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bin litre benzin, 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İHA | 29.11.2019 - 20:19..
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Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. Gerçekleştirilen son operasyonda, teröristlere ait bin litre benzin, 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ele geçirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve barınakların tespit edilmesi maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

BİN LİTRE BENZİN, 2 TON AMONYUM NİTRAT

Açıklamada, "Başkale ilçesi Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalında 29 Kasım 2019 tarihinde Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde bin litre benzin, 2 tonun üzerinde amonyum nitrat, çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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