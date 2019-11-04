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Van'da teröristlerin cephanesi imha edildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda PKK terör örgütüne ait ele geçirilen çok sayıda mühimmat imha edildi.

İHA | 04.11.2019 - 15:14..
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Van Valiliği,  İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve barınakların tespit edilmesi maksadıyla operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında, operasyonda ele geçirilen teröristlere ait çok sayıda mühimmatın imha edildiği belirtildi.

Van’da PKK/KCK cephaneliği imha edildi VİDEO

OPERASYONLAR DEVAM EDEVEK

Valilikten yapılan açıklamada, “Başkale ilçesi Aydemir Mahallesi Kevçıkan Mezrası kırsalında 3 Kasım 2019 tarihinde KIRAN1 - Şehit Uzman Jandarma Çavuş Emrah Ceylan Operasyonu başlatılmıştır. İcra edilen operasyonda 90 adet el bombası, 47 adet antitank roketatar mühimmatı ve 7 bin 546 adet fişek ele geçirilerek yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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