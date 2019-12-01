taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.336
Altın
1466.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
271.107
Bitcoin
44544.88

Van'da tombala operasyonu: 14 tutuklama

Operasyonda, kumar oynattığı için haklarında adli işlem yapılan 67 kişiden 14'ü tutuklandı.

DHA | 01.12.2019 - 10:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van'da, polis ekipleri, kentte faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonunda tombala diye tabir edilen kumar oyununu oynattığı tespit edilen 8 farklı eğlence mekanına operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda, kumar oynayan 550 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 176 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

14 ŞAHIS TUTUKLANDI

Kumar oynatan 67 kişi hakkında da adli işlem başlatılırken, 16 tombala makinesine el konuldu. Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerden 14'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van'da tombala operasyonu: 14 tutuklama

21 BİN 800 LİRA KAMUYA AKTARILDI

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak- 28 Kasım tarihleri arasında 198 umuma açık istirahat ve eğlence yerini denetleyerek, kumar oyununu oynattığı tespit edilen iş yerlerinde 21 bin 800 lira paraya el koyarak kamuya aktardı. Kumar oyunu oynayan 2 bin 774 kişiye ise 887 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.

Van'da tombala operasyonu: 14 tutuklama

Van'da tombala operasyonu: 14 tutuklama


YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 suç duyurusu yapan Arslan'ın ölümüne ihmal incelemesi

23 suç duyurusu yapan Arslan'ın ölümüne ihmal incelemesi

97
Trump'ın Grönland tutkusu, Danimarka'yı korkuttu

Trump'ın Grönland tutkusu, Danimarka'yı korkuttu

20
ABD'de 'Efsane Cuma' ile rekor alışveriş

ABD'de 'Efsane Cuma' ile rekor alışveriş

54
Hulusi Akar'dan NATO'ya çağrı: Artık bizimle hareket edin

Hulusi Akar'dan NATO'ya çağrı: Artık bizimle hareket edin

27
Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce dans etti

Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce dans etti

29
Mancini: Türkiye'nin çok kaliteli bir kadrosu var

Mancini: Türkiye'nin çok kaliteli bir kadrosu var

9
Hindistan S-400 için ABD yaptırımından çekiniyor

Hindistan S-400 için ABD yaptırımından çekiniyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir