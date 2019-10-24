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Van'da toprağa gömülü patlayıcı ve el bombası bulundu

PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışma sonucunda ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA | 24.10.2019 - 09:14..
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Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi kısalında yapılan aramada, toprağa gömülü 13 kilo 290 gram TNT patlayıcı, 12 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı düzenek ve 20 fünye ele geçirildi.

Van'da toprağa gömülü patlayıcı ve el bombası bulundu ViDEO

"TERÖRLE MÜCADELE SÜRECEK"

Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma başlatıldı. Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

Van'da toprağa gömülü patlayıcı ve el bombası bulundu

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