taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9547
Euro
7.5339
Altın
1728.93
Borsa
98758.96
Gram Altın
386.679
Bitcoin
52435.98

Van'da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

İpekyolu ilçesinde boş bir arazide yapılan aramada kalaşnikof, el bombaları ve diğer mühimmatlar bulundu.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Van'da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da polis ekipleri tarafından boş bir arazide yapılan aramada toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi’ndeki boş arazide silah ve el bombasının gömülü olduğu bilgisine ulaştı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Bu bilgiler doğrultusunda belirtilen alanda yapılan aramada 1 adet kalaşnikof tüfek, 3 adet el bombası, 2 adet şarjör ve 122 adet fişek ele geçirildi.

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi VİDEO

Van'da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Fatih'te, torbacıların zula evinden uyuşturucu fışkırdı
Üç adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucu, evlerde çok sayıda uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi ise tutuklandı.
Ticaret Bakanı Pekcan'dan e-ticaret sitelerine çağrı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KOBİ’lerin, e-ticaretin imkanlarından etkili şekilde faydalanmaları için bir kampanya başlattıklarını bildirdi.
Barış Pınarı bölgesinde 20 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG’li teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Korona sonrası tahliye edilen Türk sayısı açıklandı
Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında yurt dışından 40 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
Sağlık Bakanı Koca, normale dönüş planını anlattı
204
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
Avrupa ülkeleri, koronavirüs önlemlerini gevşetiyor
52
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
Trump'ın dezenfektan önerisi dalga konusu oldu
52
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
Uğur Dündar'dan 65 yaş yasağı esnetilsin çağrısı
193
'Tosbavan'ları ile doğada yaşıyorlar
'Tosbavan'ları ile doğada yaşıyorlar
25
Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar
Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar
21
Koronavirüs mücadelesinde Türkiye-İtalya karşılaştırması
Koronavirüs mücadelesinde Türkiye-İtalya karşılaştırması
42
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir