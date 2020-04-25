Van'da polis ekipleri tarafından boş bir arazide yapılan aramada toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde İpekyolu ilçesi Karpuzalan Mahallesi’ndeki boş arazide silah ve el bombasının gömülü olduğu bilgisine ulaştı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Bu bilgiler doğrultusunda belirtilen alanda yapılan aramada 1 adet kalaşnikof tüfek, 3 adet el bombası, 2 adet şarjör ve 122 adet fişek ele geçirildi.

Van’da toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi VİDEO