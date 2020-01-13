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Van'da üç ilçede okullara kar tatili

Van'ın üç ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar Pazartesi günü tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

DHA | 13.01.2020 - 04:43..
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Van Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle merkeze bağlı 3 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimizde eğitim- öğretime 13 Ocak 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır."

Van'da üç ilçede okullara kar tatili


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