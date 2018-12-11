Van'da üretilen 'dolusavar' seri üretimle ihraç ediliyor

Van'da üretilen ve gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan cihaz, büyük ilgi görüyor.

Seri üretime geçilmesiyle yurt dışından da talep alan alet, ihracata hazırlanıyor.





YUNANİSTAN'DAN SİPARİŞ

İranlı girişimci Yadollah Nasrollahi'nin tarım ürünlerini doludan korumak için üretimini düşündüğü ancak ülkesinden gereken desteği göremediği için Van'daki İş Geliştirme Merkezi'ne (İŞGEM) başvurarak projelendirdiği "dolusavar" adı verilen cihaz, tarım sektöründe ilgi gördü.

"Dolusavar" cihazına yurt içi ve yurt dışından da talep gelirken, Dolusavar'ın yurtdışındaki yeni adresi Yunanistan olacak.

İHRAÇ EDİLİYOR

Yaklaşık bin dönüm alanda etkili olan ve cep telefonuna kurulan programla kontrol edilebilen cihaz, Azerbaycan'a ilk ihracatının ardından Avrupa ülkelerinde de talep görmeye başladı.

Yunanistan'da tarım ürünleri üreten bir firmanın sipariş ettiği cihazların üretimi için Van'da çalışmalar hızlandırıldı.

SERİ ÜRETİMİ YAPILIYOR

Nasrollahi, yurt içi ve dışından gelen talepler üzerine, asetilen gazın patlatılması sonucu gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan cihazın seri üretimine geçti.