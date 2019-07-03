taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6165
Euro
6.3381
Altın
1426.14
Borsa
100200.97
Gram Altın
258.257

Van'da uyku apnesi yaşayan şahıs 3 yıldır uyuyamıyor

Kanser hastalığını atlatan Şevket Caymaz'ın peşini aksilik bırakmadı. Üç yıldır uyku apnesi yüzünden uyuyamayan adam, uykuda ölmekten korkuyor.

İHA | 03.07.2019 - 09:35..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Van’ın Gevaş ilçesinde ikamet eden fayans ustası Şevket Caymaz, yıllar önce kansere yakalandı. Kanser hastalığını atlatan Caymaz, daha sonra uyku apnesi hastalığına yakalandı.

Horlama ve uykuda solunum durması olarak tanımlanan hastalık yüzünden üç yıldır uyuyamadığını ifade eden Caymaz, “Daha önce kanserdim. Kanser hastalığını atlattıktan sonra uyku apnesine yakalandım. Sabaha kadar uyuyamıyorum. Bazen kulaklarımdan kan akıyor, gözlerim kızarıyor.” dedi.

Van'da uyku apnesi yaşayan şahıs 3 yıldır uyuyamıyor VİDEO

"KÜÇÜK DİLİM KESİLECEKTİ"

Daha önce birçok doktora başvurduğunu dile getiren Caymaz, “Bir doktor bana ‘küçük dilini keseceğiz’ dedi. Başka bir doktor ise ışın tedavisi yapacağını söyledi. Ancak bu tedavi doğrumu, değil mi diye emin olamadım ve gidemedim. Yine Ankara’da bir başka doktora gittim. Bana uyku ilacı verebileceğini söyledi. Bende kendisine ilaç alırsam uykuda ölürüm dedim. O da bana doğrudur deyip çaresini aramamı söyledi. Ben de bunun çaresini arıyorum. İnşallah bir doktor çıkar karşıma ve bu uyku apnesi ile ilgili bana el uzatır. Biliyorum ki benim gibi birçok kişide uyku apnesi var. En azından bunun çaresinin bulunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Van'da uyku apnesi yaşayan şahıs 3 yıldır uyuyamıyor

"UYKUDA ÖLEBİLİRİM"

Bazen uykusunun geldiğini, ancak saniye içerisinde tekrar kaçtığını belirten Caymaz, “Bazen uykum geliyor, ama saniye içerisinde gözümü kapatıp tekrar açıyorum. Bunun için doktora gittim, bana bünyemin sağlam olduğunu aksi takdirde uykuda ölebileceğimi söyledi. Ama ben yaşamak istiyorum. İyi bir doktor karşıma çıksın, beni ameliyat etsin veya bana bir ilaç tedavisi uygulasın istiyorum” diye konuştu.

Van'da uyku apnesi yaşayan şahıs 3 yıldır uyuyamıyor

"GECELER BANA ZİNDAN"

Gündüzleri bahçede gezerek stres attığını, gecelerin ise kabusa dönüştüğünü vurgulayan Caymaz, şöyle konuştu:

“Geceler bana kabustur, zindandır. Gece karanlık çökünce herkesin uyuyabileceğini ve benim ise uyuyamadığımı düşünüyorum. Sabahlara kadar kötü düşünceler sarıyor beni. Ne olur bunu bilen biri varsa bana yardımcı olsun. Maddi olarak değil, manevi destek istiyorum.”

Van'da uyku apnesi yaşayan şahıs 3 yıldır uyuyamıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

İsrail'de düzenlenen protestolar ülkeyi karıştırdı

250
Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

Yeni Berlin Havalimanı'nda 550 bin teknik hata

203
Tam güneş tutulması Şili'de görüldü

Tam güneş tutulması Şili'de görüldü

70
Brezilya Copa America'da finalde

Brezilya Copa America'da finalde

20
3 Temmuz'un yıl dönümünde F.Bahçe ile Trabzon'dan paylaşım

3 Temmuz'un yıl dönümünde F.Bahçe ile Trabzon'dan paylaşım

129
Diyarbakır'da 5 milyon kök Hint keneviri yakalandı

Diyarbakır'da 5 milyon kök Hint keneviri yakalandı

87
Sinan Gümüş, Genoa'ya transfer oldu

Sinan Gümüş, Genoa'ya transfer oldu

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir