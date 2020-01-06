Van'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Van'ın Edremit ilçesinde, narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, şüphe üzerine durdurdukları İ.A. yönetimindeki 34 ET 8704 plakalı koyun yüklü kamyonette arama yaptı.
32 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasındaki gübrenin altına gizlenmiş 62 pakette 32 kilo 62 gram eroin bulundu.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Araçta yapılan aramalar sonrası, olayla ilgili gözaltına alınan İ.A. ve C.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.