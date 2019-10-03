Van'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler; ev, müştemilatı ve kamyonette arama yaptı.

643 PAKET 331 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, müştemilatta çuvallar içerisine ve kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 643 paket halinde 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

6 GÖZALTI

Olayla ilgili şüpheliler A.D., E.D., H.D., T.D., F.D. ve V.D. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.