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Van'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Edremit ilçesinde yapılan operasyonda bir ev ve araçta 331 kilo 160 gram eroin ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı.

AA | 03.10.2019 - 08:48..
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Van'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Ekipler; ev, müştemilatı ve kamyonette arama yaptı.

Van'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

643 PAKET 331 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, müştemilatta çuvallar içerisine ve kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 643 paket halinde 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

Van'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

6 GÖZALTI

Olayla ilgili şüpheliler A.D., E.D., H.D., T.D., F.D. ve V.D. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Van'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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