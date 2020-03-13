taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2868
Euro
7.0365
Altın
1592.65
Borsa
93292.37
Gram Altın
322.052
Bitcoin
35736.95

Van'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 kilo 320 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA | 13.03.2020 - 10:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van'ın Edremit ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti, ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışma başlattı.

Van'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

ÇOK SAYIDA MALZEME VE UYUŞTURUCU BULUNDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Kamyonet içerisinden 54 pakette 27 kilo 905 gram eroin, 9 pakette 3 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 10 pakette 3 kilo 615 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 20 fişek bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü F.A. ile yanındaki M.A. işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Van'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Van'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir
Ekrem İmamoğlu'nun tatil açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatil sorusuna bu kez "Ben oraya eğlenmeye gitmedim sadece spor yaptım" yanıtını verdi.
Eşini barışmaya ikna edemedi, benzin döküp kendini yaktı
Düzce'de evini terkeden karısını barışmaya ikna edemeyen adam, bidondaki benzini dökerek kendini yakması sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İzmir'de balıkçı teknesinde 125 göçmen yakalandı
Balıkçı teknesi içerisinde bulunan 125 göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı.
Türkiye'de ikinci korona vakası
Sağlık Bakanı Koca, "Bir hastanın daha testi pozitif çıktı" açıklamasında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de ikinci korona vakası
Türkiye'de ikinci korona vakası
362
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
Kanada Başbakanı ve eşi karantina altında
85
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
Çin, koronavirüs salgını için ABD'yi suçladı
153
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
Hamaney'in başdanışmanında koronavirüs şüphesi
51
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
UEFA ülkeler sıralamasında son durum
29
İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor
İran koronavirüsle ilgili karargah kuruyor
33
Varank: Benzine etanol karıştırma zorunluluğu askıya alındı
Varank: Benzine etanol karıştırma zorunluluğu askıya alındı
43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir