Van'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti, ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışma başlattı.
ÇOK SAYIDA MALZEME VE UYUŞTURUCU BULUNDU
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonet içerisinden 54 pakette 27 kilo 905 gram eroin, 9 pakette 3 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 10 pakette 3 kilo 615 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 20 fişek bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü F.A. ile yanındaki M.A. işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.