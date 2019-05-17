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Van'da yakıt deposundan 31 kilo eroin çıktı

Şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 17.05.2019 - 09:27..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli gördükleri minibüsü durdurdu.

YAKIT DEPOSUNA GİZLENMİŞ 31 KİLO EROİN YAKALANDI

Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramalarda, yakıt deposuna gizlenmiş 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.

Van'da yakıt deposundan 31 kilo eroin çıktı

NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU, TUTUKLANDILAR

Narkotik köpeğinin koku almaması için eroinin üzerinin soğanla kapatıldığı görülürken, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'da yakıt deposundan 31 kilo eroin çıktı

Van'da yakıt deposundan 31 kilo eroin çıktı

Van'da yakıt deposundan 31 kilo eroin çıktı

Van'da yakıt deposundan 31 kilo eroin çıktı

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