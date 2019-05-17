Van'da yakıt deposundan 31 kilo eroin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüpheli gördükleri minibüsü durdurdu.
YAKIT DEPOSUNA GİZLENMİŞ 31 KİLO EROİN YAKALANDI
Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramalarda, yakıt deposuna gizlenmiş 31 kilo 620 gram eroin ele geçirildi.
NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU, TUTUKLANDILAR
Narkotik köpeğinin koku almaması için eroinin üzerinin soğanla kapatıldığı görülürken, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.