Van'da yamaç paraşütü düştü: 1 ölü

Altınsaç köyüne giden bir grup paraşütçü, yüksek bir bölgeden antrenman amaçlı kalkış yaptı.

Paraşütçülerden 42 yaşındaki Ercan İşbiyar'ın paraşütü, yaklaşık 50 metre yükseklikte ters rüzgar aldı.

VAN GÖLÜ'NE DÜŞTÜ

İrtifa kaybetmeye başlayan İşbiyar, tüm çabalarına rağmen paraşütün kontrolünü sağlayamayarak Van Gölü'ne düştü.

Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine yönlendirilen balıkçılar, İşbiyarı'ı gölden çıkararak karada bekletilen ambulansa ulaştırdı.

İlk müdahalesi burada yapılan İşbiyar, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.