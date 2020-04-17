Van'da yaşlı kadına, Vefa ekibi kömür getirdi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, 65 yaş ve üzeri, 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor.

VEKA EKİBİ 5 TORBA KÖMÜR GETİRDİ

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Rükiye Laçinkaya(65), koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadığı için telefonla ulaştığı Vefa Destek Grubu'ndan yakacak kömür istedi.

Laçinkaya'nın bu isteği, 5 torba kömür alınıp, evine bırakılarak, yerine getirildi.

"HAVA SOĞUK, MADDİ DURUMUM YETERLİ DEĞİL"

Hava soğuk olduğu için kömürle ısınmaya devam ettiğini belirten Laçinkaya, "Havalar soğuk, maddi durumum da yeterli olmayınca ben de telefon açıp kömür yardımında bulunmalarını istedim. Kaymakamımız Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla bu isteğim hemen yerine getirildi. Kaymakama ve ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.