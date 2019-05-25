Van'da yorganlara gizlenmiş 81 kilo eroin bulundu

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan bir ikamette; Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte arama yapıldı.

YATAK VE YORGANLARA GİZLENMİŞ

Yapılan detaylı aramada; yatak ve yorganların altına gizlenmiş vaziyette bulunan poşetler içerisinde; 161 paket halinde toplam 81 kilo 535 gram eroin maddesi ile 1 adet ruhsatsız Glock marka tabanca, 10 adet fişek ele geçirildi.





SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili S.Ş. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor." denildi.



