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Van'da yorganlara gizlenmiş 81 kilo eroin bulundu

Van'da bir eve düzenlenen operasyonda yorganların içerisinde saklanmış 81 kilo 535 gram eroin ele geçirildi.

İHA | 25.05.2019 - 09:22..
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan bir ikamette; Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte arama yapıldı.

Van'da yorganlara gizlenmiş 81 kilo eroin bulundu

YATAK VE YORGANLARA GİZLENMİŞ

Yapılan detaylı aramada; yatak ve yorganların altına gizlenmiş vaziyette bulunan poşetler içerisinde; 161 paket halinde toplam 81 kilo 535 gram eroin maddesi ile 1 adet ruhsatsız Glock marka tabanca, 10 adet fişek ele geçirildi.

Van'da yorganlara gizlenmiş 81 kilo eroin bulundu


SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili S.Ş. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor." denildi.

Van'da yorganlara gizlenmiş 81 kilo eroin bulundu

Van'da yorganlara gizlenmiş 81 kilo eroin bulundu


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