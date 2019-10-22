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Van'da yürütülen terör soruşturmasında 8 kişi tutuklandı

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 14 kişi gözaltına alındı.

İHA | 22.10.2019 - 06:12..
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Van'da yürütülen soruşturmalar sonucu gözaltına alınan, 14 kişiden 8'i tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

ARALARINDA HDP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA VAR

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada ilçe emniyet ve ilçe jandarma ekiplerince ‘'Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak, yardım ve yataklık etmek’' ve ‘'Terör örgütüne eleman temin etmek’' suçlarından gözaltına alınan HDP'li Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheliden 10'u dün işlemlerinin ardından Erciş Adliyesine sevk edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgu sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 8 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

SORGULAMALAR DEVAM EDİYOR

Gözaltında bulunan diğer şüphelilerden Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP Erciş İlçe Başkanı Şakir Asıl ile ilçe yöneticisi Hücret Kandemir'in sorgulamaları ise devam ediyor.

Mahkemece tutuklanan 8 kişi güvenlik ekipleri tarafından Van F Tıpı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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