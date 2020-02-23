Van'daki deprem sonrası çok sayıda enkaz altında olan var

İran'ın batısındak Kotur ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin etkisiyle Van'da çok sayıda ev yıkıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası 7 kişini öldüğünü 5 kişin de yaralandığını duyurdu. Bakan Soylu ayrıca enkaz altında da çok sayıda vatandaşımızın bulunduğunu söyledi.

ENKAZ KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da (AFAD), İran'ın Hoy kentinde 5.9 büyüklüğünde deprem sonrası Van'a yardıma koştu. Askerlerin ve vatandaşkarın da seferber olduğu enkaz kurtarma çalışmaları büyük bir hassasiyetlikle devam ediyor.