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Vanlı Abdulvahap üzerine 10 kilogram arı topladı

Meslektaşlarından destek isteyen Abdulvahap Semo, şimdilik dünya rekorunun çok uzağında.

AA | 21.06.2019 - 12:39..
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İnternette arıcılıkla ilgili araştırma yaparken Guinness'in "üzerine en çok arı toplama rekoru" hakkında bir yazıyla karşılaşan Vanlı Abdulvahap Semo, o günden beri bu hayalini gerçekleştirmek için denemeler yapıyor.

En son 2016 yılında ikinci denemesinde üzerine 6 kilogram arı toplayan Semo, üçüncü denemesinde bu rakamı 10 kilograma çıkardı.

Vanlı Abdulvahap üzerine 10 kilogram arı topladı

İlk olarak hazırladığı dumanla arıları sakinleştiren Semo, ardından da kovandan eliyle aldığı binlerce arıyı vücudunun üzerine bıraktı.

DESTEK İSTEDİ

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bedeninin büyük bölümü arılarla kaplanan Semo, bu rekoru tek başına kırmasının zor olduğunu, meslektaşlarının desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Vanlı Abdulvahap üzerine 10 kilogram arı topladı

Geçen denemelerinin ardından kendisine "Arı Adam" adının takıldığını anlatan Semo, rekoru kırana kadar çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Yaptığının risk taşıdığını ve denemesi süresince vücudunun birçok yerinin arılar tarafından sokulduğunu belirten Semo, "Üçüncü denemem benim için çok başarılı geçti. Hedefim 63 kilo 700 gram olan dünya rekorunu kırabilmek. Destek verilirse Allah'ın izniyle bu rekoru kıracağım. " dedi.

Vanlı Abdulvahap üzerine 10 kilogram arı topladı

Vanlı Abdulvahap üzerine 10 kilogram arı topladı

Vanlı Abdulvahap üzerine 10 kilogram arı topladı

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