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Vanlı dağcılar Gören Dağı'nın zirvesine tırmandı

18 kişilik bir grupla 2300 rakımlı Gören Dağı'na tırmanan dağcılar, zirveye ulaşmalarının ardından, iniş yolculuğu sırasında rahatsızlanan arkadaşlarını hastaneye kaldırdılar.

İHA | 01.01.2019 - 10:22..
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Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 18 kişilik dağcı grubu, Ömer Demez başkanlığında 2300 rakımlı Gören Dağı’na tırmandı. Zirvede rahatsızlanan bir arkadaşlarını, kendi imkânları ile hastaneye ulaştırmayı başardılar.

Konu ile açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 30 Aralık 2018 tarihinde, Vadi Doğa Sporları Kulübü’nün gerçekleştirmiş olduğu Gören Dağı zirve tırmanışı etkinliğinin, Güvençli Mahallesi'nden hareketle başladığını ifade etti.

"MANZARA BAKIMINDAN MUHTEŞEM"

Güvençli ile Yeşilsu (Amik) mahalleri arasında bulunan sırtı takip ederek 4 saatlik bir yürüyüş sonunda 2300 rakımlı Gören Dağı zirvesine ulaştıklarını ifade eden Demez, "2300 rakımlı olan Gören Dağı manzara bakımından muhteşem bir konuma sahip. Mavi Van Denizi karşıda beyaza bürünmüş Süphan Dağı göz kamaştırıyordu. Etkinlik fevkalade güzel geçti ve zirveye vardığımızda kar ve tipi başladı.

Vanlı dağcılar Gören Dağı'nın zirvesine tırmandı


BİR ARKADAŞIMIZ DİZLERİNDEN RAHATSIZLANDI

Sis, her tarafı kaplamış oldu ve bu manzara bile çok harikaydı. Ekibimiz 14.20’de iniş için harekete geçtiği sırada, bir arkadaşımız dizlerinden rahatsızlandı. Menisküs rahatsızlığı olan arkadaşımızı sedyeye alarak, Nas-Sar arama kurtarma timi Vadi Doğa Spor Kulübü ile beraber ortaklaşa bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdik.

Vanlı dağcılar Gören Dağı'nın zirvesine tırmandı


KURTARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Arkadaşımızı,sağlıklı bir şekilde saat 17.00’de etkinliğe başladığı Güvençli Mahallesi’ne kadar indirmeyi başardık. Sağlık durumu iyi olan arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun diyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Nas-Sar ve Vadi Doğa Sporları Kulübü arama kurtarma timi; her şartta, her koşulda ekip, ekipman ile beraber hazır ve her an her şartlarda operasyon yapabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahiptir.

Kurtarma ekibine teşekkür ederiz. Bütün ekibimiz elinden gelen yardımı esirgememiş, her an yardım etmek için seferber olmuştur bütün ekibimizi kutluyoruz" dedi.

Vanlı dağcılar Gören Dağı'nın zirvesine tırmandı

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