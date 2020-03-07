taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0876
Euro
6.8843
Altın
1674.19
Borsa
109600.53
Gram Altın
327.721
Bitcoin
55558.1

Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor

Van'da, belediye bünyesinde açılan kurslarda verilen eğitimlerde en çok pilates kursu rağbet görüyor. Kadınlar, hocalar eşliğinde spor yapıp, kendilerine vakit ayırıyor.

DHA | 07.03.2020 - 09:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Merkezi ile Kültür Merkezi'ndeki kurslardan yaklaşık 3 bin kadın faydalanıyor.

48 usta öğreticiyle haftanın 5 günü dikiş-nakış, el sanatları, fitness, kreş, hat sanatı, ahşap sanatı, halk oyunları, müzik ve resim, diyetisyenlik alanında verilen kurslardan en çok rağbet ise pilatese oluyor.

Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor -1

Genç, yaşlı demeden pilates kursuna gelen kadınlar, hocaları eşliğinde spor yapıyor. Kilo fazlası olanlar ise önce belediye bünyesindeki diyetisyene yönlendiriliyor.

"KENDİMİZİ MUTLU HİSSEDİYORUZ"

Yaklaşık 2 aydır pilates kursuna gelen Mizgin Işık, "Daha önce de bu kursa fazla kilolarımdan kurtulmak için gelmek istiyordum. Ama kızım vardı gelemiyordum. Kursa başladım ve kızımı da buradaki kreşe bırakıyorum. Bir ayda 5 kilo verdim. Şu anda kendimi çok hafif hissediyorum. Mümkün olduğu sürece gelmeye devam edeceğim." dedi.

Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor -2

Evde ders çalıştığı için hareketsiz kaldığını hisseden bir kadın öğrenci ise kursa geldiğinden bu yana kendini daha iyi, mutlu ve zinde hissettiğini söyledi.

Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor -3



Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor -4



Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor -6



Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor -9



Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor -10

İlginizi Çekebilir
Akar: 15 Mart'ta ortak devriyeler başlayacak
Akar: 15 Mart’tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun esasları üstünde çalışmaya başladık
Samsun'un tek kadın servis şoförü
11 yıldır servis şoförlüğü yapan 45 yaşındaki Özgül Atalı, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürmeye devam ediyor.
Şam'da askeri üste korona alarmı
Suriye'de Esed rejimine destek veren 10 İranlı miliste koronavirüs tespit edildi.
Aylin Cesur tepki çeken görüntülerine yanıt verdi
Şehit cenazesinde namaz kılınırken bir anda cemaatin önüne geçip poz veren Aylin Cesur, kendini savundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
Suudi kraliyet ailesinde yeni tutuklamalar
89
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
38
Sağlık Bakanı: Yedikule'deki tanı, yeni koronavirüs değil
Sağlık Bakanı: Yedikule'deki tanı, yeni koronavirüs değil
33
TEM Otoyolu'nda lüks araçlar makas atarken kaza yaptı
TEM Otoyolu'nda lüks araçlar makas atarken kaza yaptı
48
NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi
NASA astronotları, uzay istasyonunda marul yetiştirdi
83
Sergen Yalçın: Galatasaray maçı kaderimizi belirleyecek
Sergen Yalçın: Galatasaray maçı kaderimizi belirleyecek
27
Yunan polisi, göçmenleri Bayrak Adası'nda ölüme terk etti
Yunan polisi, göçmenleri Bayrak Adası'nda ölüme terk etti
54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir