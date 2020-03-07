Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Merkezi ile Kültür Merkezi'ndeki kurslardan yaklaşık 3 bin kadın faydalanıyor.

48 usta öğreticiyle haftanın 5 günü dikiş-nakış, el sanatları, fitness, kreş, hat sanatı, ahşap sanatı, halk oyunları, müzik ve resim, diyetisyenlik alanında verilen kurslardan en çok rağbet ise pilatese oluyor.

Genç, yaşlı demeden pilates kursuna gelen kadınlar, hocaları eşliğinde spor yapıyor. Kilo fazlası olanlar ise önce belediye bünyesindeki diyetisyene yönlendiriliyor.

"KENDİMİZİ MUTLU HİSSEDİYORUZ"

Yaklaşık 2 aydır pilates kursuna gelen Mizgin Işık, "Daha önce de bu kursa fazla kilolarımdan kurtulmak için gelmek istiyordum. Ama kızım vardı gelemiyordum. Kursa başladım ve kızımı da buradaki kreşe bırakıyorum. Bir ayda 5 kilo verdim. Şu anda kendimi çok hafif hissediyorum. Mümkün olduğu sürece gelmeye devam edeceğim." dedi.

Evde ders çalıştığı için hareketsiz kaldığını hisseden bir kadın öğrenci ise kursa geldiğinden bu yana kendini daha iyi, mutlu ve zinde hissettiğini söyledi.