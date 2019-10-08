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Vapurda mastürbasyon yapan sapık

İstanbul'da Karaköy-Kadıköy arası sefer yapan vapura binen genç kızları mastürbasyon yaparak taciz eden sapık, kameraya yakalandı.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 09:26..
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İğrenç görüntüyü, İstanbul'da Karaköy-Kadıköy vapuruna binen genç bir kadın çekti.

Vapurun hareket etmesinin ardından birkaç genç kadının oturduğu bölmeye gelen sapık, bakışlara aldırış etmeden mastürbasyon yaptı.

KADIN İFŞA ETTİ

Uzun süre bu şekilde çevresindekileri rahatsız eden sapık, görüntüyü çeken genç kadınla aniden yüz yüze geldi. Bu sırada genç kadının sesi yükseldi.

Karakoy-Kadikoy vapurunda mastürbasyon yapan sapık İZLE

"NE YAPIYORSUN?"

Tacizciye bakarak, "Ne yapıyorsun? Bize izleyerek penisini elliyor." diyen kadın, ardından güvenliğin gelmesi için sesini biraz daha yükseltti. Bu sırada kayda alındığını fark eden sapık, koşar adımlarla bölgeden uzaklaştı.

MONTUNU GEMİ TUVALETİNDE BIRAKARAK KAÇTI

Öte yandan videoyu sosyal medyadan paylaşan genç kadın, "Bu şahıs, Karaköy-Kadıköy vapurunda bize bakarak, bu iğrenç hareketi yaptı ve sonrasında montunu gemi tuvaletinde bırakarak, gemiden çıkanlara bakmamıza rağmen kaçtı. Ceza alması için elimizden geleni yapacağız." yorumunda bulundu.

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