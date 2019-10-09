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Vapurdaki sapık ifadesinin ardından serbest kaldı

Karaköy-Kadıköy vapurunda mastürbasyon yaparken yakalanan sapık, serbest kalırken; yurt dışına çıkışı yasaklandı. Sapığın ifadesi ise şaşırttı.

DHA | 09.10.2019 - 14:24..
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İstanbul Karaköy-Kadıköy vapurunda mastürbasyon yaparken videosu çekilen ve sonrasında dün gözaltına alınan Rıza E., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEYE ÇIKTI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sorgusunu yaptığı Rıza E.'yi, "ısrarlı cinsel taciz" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Vapurdaki sapık ifadesinin ardından serbest kaldı

"ALKOLLÜ İKEN ELİM AYAĞIM KENDİLİĞİNDEN OYNUYOR"

Sorgusunda olay günü 4 bira içtiğini söyleyen Rıza E., "Sonra Karaköy-Kadıköy vapuruna binerek üst kata çıktım. Ben daha önce panik atak geçirmiştim. Alkollü iken elim ayağım kendiliğinden oynuyor. Olay günü bacağım kaşınmaya başladı, ben de kaşındım. Oradaki kişiler bana tepki gösterince alkolün de verdiği heyecanın etkisiyle olay yerinden ayrılıp, vapurun lavabosuna gittim. Hatta montumu da orada unutmuşum. Kimseye karşı cinsel taciz eylemim olmadı. Art niyetim de yoktur." dedi.

Karaköy-Kadıköy vapurunda mastürbasyon yapan sapık İZLE

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

2006 yılından 2012 yılına kadar psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen Rıza E., "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi. Mahkeme, şüpheliye yüklenen suçun alt üst sınırını göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, şüphelinin yurt dışına çıkışını yasaklarken, haftada iki gün de polis merkezine giderek imza vermesine karar verdi.

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