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Varank: 10 ülke yerli otomobil bayiliği için irtibata geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli otomobil üzerinde çalışmak ve bayilik almak isteyen ülkelerin kendisiyle irtibata geçtiklerini söyledi.

İHA | 13.02.2020 - 18:55..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM’de gazetecilerle bir araya geldi.

Gündeme dair açıklamalar yapan Varank, yerli otomobil hakkında da sorulara yanıt verdi.

"SANAYİ ÜRETİMİNDE ARTIŞ EĞİLİMİ GÖRÜYORUZ"

Bakan Varank, sanayi üretimine ilişkin, “Beklentiler sanayi üretiminin Aralık aylında yüzde 6.8 büyümesi yönündeydi. Bu beklentilerin üstünde sanayi üretimi 21 ay sonunda bir rekorla 8.6 büyümüş oldu, aylıkta da artış eğilimini görüyoruz. Aralık’ta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı. Alt başlıklarına baktığımızda özellikle ara malı ve sermaye mallarında çift haneli artış görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Varank: 10 ülke yerli otomobil bayiliği için irtibata geçti

"TÜRKİYE İÇİN POZİTİF ETKİSİ OLABİLİR"

Koronavirüsünün ticarete etkisine ilişkin soruya Varank, “Türkiye açısından virüsün pozitif etkilerinin Türkiye'de görebiliriz diye düşünüyoruz. Çin'e alternatif şekilde yurt dışındaki firmalar tedarikçi olarak Türkiye'deki üreticilerle iletişime geçmeye başlamışlar. Biz ülkelerin bu tip sıkıntılar yaşamasını istemeyiz. Burada bize bir görev düşerse, üstümüze yük yüklenirse Türkiye de bunun altından kalkabilecek durumdadır. Her türlü sektör açısından. Dün tekstilcilerle beraberdim. Tekstilciler şu anda sipariş kaydırmak için kendileriyle iletişime geçildiğinden bahsettiler. Bu açıdan diğer ülkelere alternatif olabilecek şekilde kapasitemizi artırabilecek durumdayız” şeklinde konuştu.

Varank: 10 ülke yerli otomobil bayiliği için irtibata geçti

"10 ÜLKEDEN BAYİLİK İÇİN BENİMLE İRTİBATA GEÇTİLER"

Yerli otomobil konusunda Varank, “Türkiye'ye ait yüzde 100 elektrikli, bağlantılı, yüzde 100 otomobil etrafındaki teknolojileri de geliştirecek şekilde bir yola çıkmış olduk. Şu anda Gemlik'te kendilerine vermiş olduğumuz araziyle ilgili çalışmalarını yapıyorlar. 2022'nin sonunda piyasada Türkiye'nin otomobilini görmüş olacağız. Buna sadece otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Firma biraz daha marka lansmanını beklemek istiyor. Bize de onlarca binlerce talep var. Arabada çalışmak isteyenler, bayisi olmak isteyenler, şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Körfez ülkelerinden, Orta Asya ve Almanya'dan bu araca bayilik yapmak isteyenler var” ifadelerini kullandı.

Varank: 10 ülke yerli otomobil bayiliği için irtibata geçti

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