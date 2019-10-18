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Varol Yaşaroğlu ile çok izlenen animasyonu Kral Şakir'i konuşuyoruz

Karikatürist Varol Yaşaroğlu ile gişe rekorları kıran, dünya çapında izlenen Kral Şakir'i ve daha fazlasını konuştuk...

Özel İçerik | 18.10.2019 - 20:18..
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Varol Yaşaroğlu

Karşınızda Varol Yaşaroğlu! Hepimiz onu Koca Kafalar, Fırıldak Ailesi, Mikrop Necati gibi pek çok yerden tanıyoruz. Şimdilerde ise bizi ve tabii en çok çocukları Kral Şakir ile güldürüyor, eğlendiriyor. Cartoon Network'te 2016'dan beri çizgi film olarak yayınlanan Kral Şakir, 4 Ekim'de Kral Şakir Korsanlar Diyarı ile vizyona girdi. Hemen belirtmek isterim ki, bu çizgi film 18 ülkede yayınlandı ve 8 lehçeye çevrildi. Yani Kral Şakir'i dünya çocukları izledi. Filmi ise, ilk haftada yarım milyon izlendi. İkinci hafta hedefi 1 milyonu da geçti. Biz de Sevgili Varol Bey ile iişte bu başarının sırrını konuştuk. Biraz da geçmişe döndük tabii. Animasyonla, karikatürle, mizahla yaşamak, bunları iş olarak bileğine eklemek isteyen gençlere önerilerde de bulundu. Aslında bütün sohbetimiz boyunca söylediklerimiz hep aynı yöne çıkıyordu: Hayallerinden vazgeçme!

VİDEOYU KADINVEKADIN YOUTUBE KANALIMIZDAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir'i anlatıyor

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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