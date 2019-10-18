Varol Yaşaroğlu ile çok izlenen animasyonu Kral Şakir'i konuşuyoruz

Karşınızda Varol Yaşaroğlu! Hepimiz onu Koca Kafalar, Fırıldak Ailesi, Mikrop Necati gibi pek çok yerden tanıyoruz. Şimdilerde ise bizi ve tabii en çok çocukları Kral Şakir ile güldürüyor, eğlendiriyor. Cartoon Network'te 2016'dan beri çizgi film olarak yayınlanan Kral Şakir, 4 Ekim'de Kral Şakir Korsanlar Diyarı ile vizyona girdi. Hemen belirtmek isterim ki, bu çizgi film 18 ülkede yayınlandı ve 8 lehçeye çevrildi. Yani Kral Şakir'i dünya çocukları izledi. Filmi ise, ilk haftada yarım milyon izlendi. İkinci hafta hedefi 1 milyonu da geçti. Biz de Sevgili Varol Bey ile iişte bu başarının sırrını konuştuk. Biraz da geçmişe döndük tabii. Animasyonla, karikatürle, mizahla yaşamak, bunları iş olarak bileğine eklemek isteyen gençlere önerilerde de bulundu. Aslında bütün sohbetimiz boyunca söylediklerimiz hep aynı yöne çıkıyordu: Hayallerinden vazgeçme!

Damla Karakuş

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