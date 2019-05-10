Varşova Paktı nedir

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında uzun yıllar süren tarihe soğuk savaş olarak geçen dönem başladı.

İki süper güç devlet birbirlerine her türlü psikolojik üstünlüğü sağlamak için kıyasıya mücadeleye girdiler.

Öyle ki, günümüzde bile hala tartışılan ABD'nin aya astronot göndermesi ve orada bayrağını dalgalandırması psikolojik üstünlük olarak algılandı.

NATO'YA KARŞI VARŞOVA PAKTI

ABD, 1946'da NATO'yu kurarak Sovyet tehdidine karşı önlem aldı. Türkiye de toplululuğa Kore'ye asker göndererek 1952'de üye oldu. ABD'nin bu hamlesine karşılık SSCB de sekiz sosyalist ülkeden oluşan Varşova Paktı'nı kurdu.

ÜYE ÜLKELER

Üye ülkeler arasında, Arnavutluk, Romanya, SSCB, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Polonya, Çekoslovakya ve Macaristan yer alıyor.

DAĞILDI

SSCB’nin 1989’da çökmesi ile Dünya’nın iki bloklu yapısı siyasal bakımdan ortadan kalktı.

Bu gelişme karşısında Varşova Paktı da üyelerinin aldığı ortak bir kararla 1 Temmuz 1991’de dağıldı.

Sonuç olarak,Varşova Paktı’nın da dağılmasıyla II. Dünya Savaşının ardından oluşan iki kutuplu askeri yapı da tarihe karışmış oldu.