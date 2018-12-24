taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3072
Euro
6.0575
Altın
1261.04
Borsa
92074.24
Gram Altın
215.072

Varto’da kar yağışı

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

İHA | 24.12.2018 - 10:05..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İlçede iki günden beri etkili olan güneş, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. İlçe tamamen beyaza bürünürken, esnafın da kar mesaisi başladı. İlçede, yağan karla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.

Varto’da kar yağışı

KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ

İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçti.

Bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

Kar yağışı hâlâ etkili etkisini sürdürürken, yiyecek bulamayan serçe kuşlarına ise esnaf yem verdi.

Varto’da kar yağışı



Varto’da kar yağışı



Varto’da kar yağışı



Varto’da kar yağışı



Varto’da kar yağışı



Varto’da kar yağışı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Metin Akpınar adliyeye götürüldü

Metin Akpınar adliyeye götürüldü

482
Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

Trump'tan Erdoğan'a: Suriye sizindir

101
Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

Lüks düşkünü CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

65
Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

Muhalefet hazine yardımlarını beğenmedi

270
National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

National Interest: Savaş çıkma olasılığı yüksek bölgeler

43
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan düşüş

160
Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

Trump: Askerlerimiz eve dönüyor

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir