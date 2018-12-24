Varto’da kar yağışı

İlçede iki günden beri etkili olan güneş, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. İlçe tamamen beyaza bürünürken, esnafın da kar mesaisi başladı. İlçede, yağan karla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.

KAR KALINLIĞI YARIM METREYİ GEÇTİ

İlçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi geçti.

Bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

Kar yağışı hâlâ etkili etkisini sürdürürken, yiyecek bulamayan serçe kuşlarına ise esnaf yem verdi.