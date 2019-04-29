Vaşak, dağ keçisi sürüsüne saldırdı

Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için IUCN kırmızı listede yer alan koruma altında bulunan bir vaşak, Üzümlü ilçesinde vatandaşlar tarafından görüldü.

Bölgede dağ keçilerini gözlemleyen vatandaşlar, bir anda Sarıkaya mevkinde kameranın kadrajına giren vaşağı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sessizce dağ keçisi sürüsüne yaklaşan vaşak daha sonra saldırıya geçti.

Paniğe kapılan sürü zıplayarak kaçarken vaşağın saldırı girişimi sonuçsuz kaldı.

"İSVİÇRE DAĞLARINDA BÖYLE MANZARA YOK"

Görüntüyü çeken Fahri Akoğlu, “Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz böyle bir manzarayı. İsviçre dağlarını, Alpleri komple dolaştık böyle bir manzara yok. Vaşak girdi sürünün içerisine. Bu anı gördük, çektik.” dedi.







