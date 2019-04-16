Vatan için feda edilmiş kahraman canların hikayesi: Kışla

Diyarbakır, Ağrı, Çukurca gibi bölücü terörün yoğun olduğu yerlerde görev alan, bu esnada PKK’nın mayınlı saldırısında yaralanan Gazi Yarbay Ufuk Gökmen’in, daha önce yayımladığı “Zafer Mümkün” kitabıyla tanımış ve gerçek yaşanmışlıklara şahit olmuştuk. Gökmen, şimdi de Kışla ile başka kahramanlıkları aktarıyor…

(Gazi Yarbay Ufuk Gökmen ve ailesi/Fotoğraf: Sözcü)

KIŞLA

Gökmen, vatan için canı pahasına savaşan yiğitlerin kahramanlık hikayesini anlatırken, belki de cümleler tırnak içinde aktarılmalı…

“‘Gözlerinde bir başka sevgi ışıltısı taşıyorlardı. Buna ne demeli? Birbirine canlarını emanet etmiş insanlar, silah arkadaşları arasındaki sevgi bağını tarif etmenin imkânı yoktu. Aile arasındaki bağa benzetilebilir bu duygu. ‘Varlığını tamamen bir arada olduğun on yedi kişiye emanet edip onların varlığını korumak için yaşamaya başlıyorsun.’ Bu duygu ve düşünce üzerinde geliştirilen bağlar çok kuvvetli hissediliyordu.

Doksanlı Yıllar olarak tarihe geçecek bu travma, toplumun bilinçaltında ‘bir daha geri gelmesin’ dedirtecek boyutta tezahür etmişti. Kışla Tepe’de yaşanan hikâyelerin benzerleri büyük bir coğrafyada tepeciklerin, dere yataklarının ya da çalılıkların arasında yaşanmıştı bir müddet.

Büyük operasyonlar, içte ve dışta yapılan yoğun mücadele, terörist varlığının zayıflatılmasına, arazide yolların, tarlaların, meraların yeniden kullanılır hale gelmesine vesile olmuştu. Olağanüstü hal durumundan yaraların sarılması durumuna geçilmeye başlanmıştı".





Kışla

Ufuk Gökmen

İrfan Yayıncılık

S.: 24

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Damla Karakuş

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