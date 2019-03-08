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Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini sızdıran polis ceza aldı

Eski sevgilisi tarafından otel odasında öldürülen Vatan Şaşmaz'ın kanlı görüntülerini servis eden polise 1 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 16:13..
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Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini sızdıran polis ceza aldı

İstanbul 39 asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 19 aydır görevden uzaklaştırılan polis memuru Faruk K. katıldı, diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

19 AYDIR POLİSLİKTEN UZAKLAŞTIRILDIM

Mahkeme sanık Faruk K.'dan son savunmasını yapmasını istedi. Faruk K., "Olayın başından sonuna hiçbir suç işleme kastıyla hareket etmedim. Zerre kadar menfaatim olmadı. Maddi ve manevi olarak en çok zarar gören benim. 19 aydır mesleğimden uzaklaştırıldım. Beraatımı istiyorum." dedi.

Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini sızdıran polis ceza aldı

MÜVEKKİLLERİNİN BERAATINI İSTEDİLER

Fakuk K.'nın avukatı ise, müvekkilinin 20 yıllık polis memuru olduğunu belirterek, "Sicilinde herhangi bir disiplin cezası bile yoktur. İsnat edilen suçlar oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatını talep ediyorum." dedi.

Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini sızdıran polis ceza aldı

Sanıklardan Didem Ç.'nin avukatı da müvekkilinin beraatına karar verilmesini talep etti.

Vatan Şaşmaz'ın son görüntüleri VİDEO

POLİS MEMURU TOPLAM 1 YIL 5 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık polis memuru Faruk K.'yı "Görevi Kötüye Kullanmak, Gizliliği ihlal ve Ses veya Görüntüleri kaydetme ve nakletme" suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

CEZALAR ERTELENDİ

Sanık polis memuru Faruk K.'nın eşinin de arasında bulunduğu diğer 3 sanık ise "Ses veya Görüntüleri Kaydetme ve nakletme" suçundan ayrı ayrı 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklara verdiği hapis cezaları ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini sızdıran polis ceza aldı

Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini sızdıran polis ceza aldı

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