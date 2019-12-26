Vatandaş eğitim ve kamu personelinden şikayetçi

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, “İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi” kapsamında, Denizli’de bir toplantıya katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Malkoç, önce kurumu ve çalışmalarını tanıtarak başladı. Malkoç, Türkiye’nin yasalarına bakıldığı zaman birçok Avrupa ülkesinden daha ileri seviyede olmasına karşın, hak arama kültüründe istenilen düzeyde olmadığına dikkat çekti.

''HAK ARAMADA YETERLİ DEĞİLİZ''

Hakların kullanılması ve uygulanmasına noktasında da problemler olduğunu kaydeden Malkoç, “Biz halkın avukatlığını yapıyoruz. Önemli olan insanımızın refahıdır, huzurudur, kamu hizmetlerinin kalitesinin artmasıdır. İnsanımızın anayasada ve yasalarda var olan haklarını bilmesi gerekiyor. İşte biz buna hak arama kültürü diyoruz. Bu anlamda Türkiye’de hak arama kültürü konusunda biraz daha gayret sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü Anayasamıza ve yasalarımıza baktığımızda Avrupa’nın birçok ülkesinde daha ileri düzeyde düzenlemeler var. Ancak bu hakların kullanılması ve uygulamada karşılaşılan problemler noktasında, almamız gereken bir önemli mesafe var. Bu anlamda Kamu Denetçiliği Kurumu, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyor.” dedi.

''İLK SIRADA EĞİTİM VE KAMU PERSONELLERİ VAR''

Kendilerine yapılan şikayetlerde oransal olarak ilk sırada gelen konuların eğitim ve kamu personelinden gelen şikayetler olduğunu vurgulayan Malkoç, “Bize yapılan şikayetler son 5 yıla baktığımızda 1. sırada ya eğitimden geliyor ya da kamu personelinden geliyor, ilk sırada olan en yoğun şikayetler, 1. ve 2. sıra eğitim ve kamu personeli arasında değişiyor. 3. sırada sosyal güvenlik kurumları var. 4. sırada yerel yönetimlerden geliyor, 5. sırada adalet işleyişinden geliyor. Bize insan hakları konusunda yapılan müracaatlar da çok oluyor.” dedi.

''ZİHİNLERİ DEĞİŞTİRMEK ZOR''

2019 yılında kuruma yapılan başvuruları da rakamsal olarak paylaşan Malkoç, halkın huzur ve refahının daha fazla yükselmesi için zihinlerin değişmesi gerektiğine işaret etti.

Zihinleri değiştirmenin anayasayı değiştirmekten daha zor olduğuna dikkat çeken Malkoç, şunları söyledi: “2019 yılı içerisinde 20 bin 218 yazılı şikayet ve başvuru almışız. Daha önceden ifade etmiştim hızlı çalışıyoruz, en geç 6 ay içerisinde karar veriyoruz. 2019 yılı içerisinde 20 bin 218 başvuru almışız ve verdiğimiz karar sayısı 21 bin 292. Yani aldığımız başvurudan daha fazla karar vermişiz. Türkiye'nin daha iyi eğitilmesi için daha ileri gitmesi için halkın refah seviyesi artması için kamu hizmetlerinin kalitesi artması için Cumhurbaşkanlığına, milletvekillerine bu konuda uğraşan herkese kadar bir çaba gösteriyor. Bu anlamda yasalarımızı da değiştirebiliyoruz, kanunlarımızı değiştirdiğimiz gibi anayasamızı da değiştirebiliyoruz. Ama en zor şey anlayışı değiştirme, zihni değiştirme bunun için mücadele vermemiz gerekiyor. Zihinleri değiştirmek, anayasayı değiştirmekten daha zor burada hepimize görev ve sorumluluk düşüyor. İşte bizim çabamız da bu.”

ŞİKAYET EDİLEN KONULAR

İnsan hakları şikayetleri konusunda gazetecilerden gelen sorulara da cevap veren Malkoç, “Gelen şikayetler nedir? Yine kamu, kamu alışverişinden doğan sıkıntılar veya cezaevlerinden gelen sıkıntılar veya toplantı yürüyüşleri esnasında doğan sıkıntılar. Bu konuda bize oldukça çok müracaatlar var. Şunu da memnuniyetle ifade edeyim ki; mesela Türkiye’nin geçmiş yıllarda en çok ızdırabını çektiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en çok kararın aleyhte olduğu husus, işkenceyi; özellikle son 10 yılda Türkiye’de işkenceye sıfır tolerans noktasında uygulama yapıldığında, Türkiye’nin artık bu konuları gündemden çıkardığını görüyoruz memnuniyetle. Kültür muamele konusunda biraz sıkıntılarımız var. Bunu da elimizden geldiğince aşmaya çalışıyoru.z” diye konuştu.