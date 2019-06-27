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Hararetlenen kediye su içiren genç

Susayan kedinin musluktan su içtiği görüntü, sosyal medyada beğeni topladı.

İHA | 27.06.2019 - 15:55..
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Emre Gök isimli bir genç tarafından Antalya Yivli Minare Camii’nde çekilen görüntü, Afyon Trafik ve Yardımlaşma Grubu'nda paylaşıldıktan sonra binlerce kişiye ulaştı.

"SU KAPLARINA DOKUNMAYIN"

‘Sevimli dostlarımızın bu sıcak havalarda en çok ihtiyaç duydukları sadece bir kap temiz su, hayvanları sevmeyebilirsin ama onların yaşam kaynaklarına müdahale etmek insanlık onuruna sığmaz, lütfen sevimli dostların su kaplarına dokunmayın’ notuyla paylaşılan görüntü, dakikalar içerisinde yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Hararetlenen kediye su içiren genç

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