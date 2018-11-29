Vatandaş oltayı bu kez ekmek için attı

Bir günde metrekareye 130 kilograma yakın yağış düşen Edirne'de, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Yaşanan sel nedeniyle girişi su dolan bir apartmanda iki gündür mahsur kalan vatandaşlara ekmek, balkondan attıkları oltaya bağlanan torba vasıtasıyla ulaştırıldı

BAZI KONUTLARIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Bazı konut ve apartman girişlerinde suyun tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Sel sonrası apartmanlarının içerisi su dolan bazı vatandaşlar ise evlerinden çıkamıyor.

ELEKTRİK YOK

Elektrikler olmadığı için ısınma problemi yaşayan apartman sakinleri suyun tahliyesini bekliyor.