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Vatandaş oltayı bu kez ekmek için attı

Edirne'de yaşanan şiddetli yağış sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, ihtiyaçlarını olta yardımıyla eve soktu.

İHA | 29.11.2018 - 15:36..
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Bir günde metrekareye 130 kilograma yakın yağış düşen Edirne'de, vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Yaşanan sel nedeniyle girişi su dolan bir apartmanda iki gündür mahsur kalan vatandaşlara ekmek, balkondan attıkları oltaya bağlanan torba vasıtasıyla ulaştırıldı

Vatandaş oltayı bu kez ekmek için attı

BAZI KONUTLARIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Bazı konut ve apartman girişlerinde suyun tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Sel sonrası apartmanlarının içerisi su dolan bazı vatandaşlar ise evlerinden çıkamıyor.

Vatandaş oltayı bu kez ekmek için attı

ELEKTRİK YOK

Elektrikler olmadığı için ısınma problemi  yaşayan apartman sakinleri suyun tahliyesini bekliyor.

Vatandaş oltayı bu kez ekmek için attı

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