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Vatandaşın, fırçasıyla köpeklere masaj yaptığı anlar

Sırtı kaşınan sokak köpeklerinin halinden gayet memnun olduğu kameralara yansıdı.

İHA | 18.12.2019 - 10:02..
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Beykoz’da bir vatandaş eline aldığı süpürge ile sokak köpeklerine masaj yaptı.

MASAJ İÇİN SIRA BEKLEDİLER

Süpürge ile kaşınmaktan hayli memnun olan köpekleri vatandaşın kendilerine masaj yapmaları için adeta sıra bekledi. Köpeklerin o mutlu halleri de adeta görenlerin içini ısıttı.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşın fırçayla masaj yaptığı köpeklerin memnun halleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaş elindeki fırçasıyla sokak köpeklerine masaj yapıyor.

Vatandaşın, fırçasıyla köpeklere masaj yaptığı anlar ViDEO


Vatandaşın süpürge ile masaj yaptığı köpeklerin iç ısıtan halleri kamerada -1

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