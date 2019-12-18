Beykoz’da bir vatandaş eline aldığı süpürge ile sokak köpeklerine masaj yaptı.

MASAJ İÇİN SIRA BEKLEDİLER

Süpürge ile kaşınmaktan hayli memnun olan köpekleri vatandaşın kendilerine masaj yapmaları için adeta sıra bekledi. Köpeklerin o mutlu halleri de adeta görenlerin içini ısıttı.

O ANLAR KAMERADA

Vatandaşın fırçayla masaj yaptığı köpeklerin memnun halleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaş elindeki fırçasıyla sokak köpeklerine masaj yapıyor.

Vatandaşın, fırçasıyla köpeklere masaj yaptığı anlar ViDEO



