taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.554
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.359
Bitcoin
50641

Vatandaşlar arazi aracıyla, çekiciyi çektiler

Kağıthane'de freni patlayan çekici 6 otomobile vurarak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

DHA | 25.01.2020 - 16:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Kağıthane'de Sebahattin Duran'ın kullandığı 34 RPS 99 plakalı çekici, yokuş aşağı giderken freni patladı.

6 ARACA ÇARPTI

Frene basmasına rağmen aracını durduramayan Sebahattin Duran, yol üzerinde park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 7 araçta maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

Vatandaşlar arazi aracıyla, çekiciyi çektiler

Kağıthane'de kaza yapan çekiciyi arazi aracıyla çektiler ViDEO

ARAZİ ARACIYLA ÇEKTİLER

Vatandaşlar tarafından halat bağlanan çekicinin, arazi aracıyla yoldan çekildiği öğrenilirken, trafiğe kapanan yol çekicinin yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Vatandaşlar arazi aracıyla, çekiciyi çektiler

''BAKTIM YOKUŞ AŞAĞI GELİYOR''

Kazaya karışan ve aynası kırılan Sezen Uslu "Çekicinin freni boşalmış.Ben çekicinin arkasından geliyordum. Bir an bir dengesizlik olduğunu düşündüm. Önünden geçmek istedim. Baktım yokuş aşağıya doğru geliyor kaçmaya çalıştım ama aynamı kırarak gitti. Verilmiş sadakamız varmış." dedi.

Vatandaşlar arazi aracıyla, çekiciyi çektiler

Vatandaşlar arazi aracıyla, çekiciyi çektiler

Vatandaşlar arazi aracıyla, çekiciyi çektiler

İlginizi Çekebilir
Sultangazi'de cami inşaatında çökme
İnşaat halinde olan camide çökme meydana gelirken, çevrede bulunan vatandaşlar deprem olduğunu zannederek sokaklara döküldü.
Ağrı'da öğretmen evinde yangın
Tutak ilçesinde, bir öğretmenevinin zemin katında bulunan restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Görevlilerle iletişime geçen Azize enkazdan çıkarıldı
Elazığ'da dün akşam meydana gelen depremde enkaz altında kalan Azize isimli kadın, 17 saat sonra kurtarıldı.
Elazığ'da depremde ölen anne ve oğlu toprağa verildi
Yıkılan binanın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Fatma Yıldız ile oğlu Doruk Abbas Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül deprem sonrası siyasi mesaj verdi

Abdullah Gül deprem sonrası siyasi mesaj verdi

548
Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

Berna Laçin'den tepki çeken deprem tweet'i

615
4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

4 ay öncesi Elazığ ve çevresine deprem uyarısı yapılmıştı

144
Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine gidiyor

Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine gidiyor

1212
Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

513
Bakanlar canlı yayın öncesi artçı sarsıntıya yakalandı

Bakanlar canlı yayın öncesi artçı sarsıntıya yakalandı

93
Elazığ'da enkazdan çıkarılan annenin feryadı

Elazığ'da enkazdan çıkarılan annenin feryadı

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir