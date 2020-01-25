Vatandaşlar arazi aracıyla, çekiciyi çektiler

İstanbul Kağıthane'de Sebahattin Duran'ın kullandığı 34 RPS 99 plakalı çekici, yokuş aşağı giderken freni patladı.

6 ARACA ÇARPTI

Frene basmasına rağmen aracını durduramayan Sebahattin Duran, yol üzerinde park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken 7 araçta maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.

Kağıthane'de kaza yapan çekiciyi arazi aracıyla çektiler ViDEO

ARAZİ ARACIYLA ÇEKTİLER

Vatandaşlar tarafından halat bağlanan çekicinin, arazi aracıyla yoldan çekildiği öğrenilirken, trafiğe kapanan yol çekicinin yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

''BAKTIM YOKUŞ AŞAĞI GELİYOR ''

Kazaya karışan ve aynası kırılan Sezen Uslu "Çekicinin freni boşalmış.Ben çekicinin arkasından geliyordum. Bir an bir dengesizlik olduğunu düşündüm. Önünden geçmek istedim. Baktım yokuş aşağıya doğru geliyor kaçmaya çalıştım ama aynamı kırarak gitti. Verilmiş sadakamız varmış." dedi.