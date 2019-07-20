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Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı

Adana’nın merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar’da sulama kanalında yaşlı bir kadının cesedi bulundu.

İHA | 20.07.2019 - 12:07..
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Çukurova ilçesi Mavi Bulvar’da meydana gelen olayda vatandaşlar sulama kanalında ceset olduğu yönünde polis ekiplerine ihbar etti. Akıntıyla yaklaşık 2 kilometre sürüklenen ceset su içerisinde bulunan bir boruya takıldı. Bunun üzerine suya giren bir vatandaş cesedi çıkardı.

Vatandaşlar çuval sandı, sudan yaşlı kadının cesedi çıktı

KADIN CESEDİ BULUNDU

60’lı yaşlarda olan kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Yaşlı kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polise ihbarda bulunan vatandaş, "Çuvala benzettim önce, sonra baktığımda yaşlı bir kadın olduğunu fark ettim” dedi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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