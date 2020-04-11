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Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti

Samsun'da sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar halk pazarlarına, marketlere ve fırınlara akın etti.

İHA |
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Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti

Korona virüsü önemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere sokağa çıkma yasağı getirildi. Samsun’da yasağı duyan vatandaşlar marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Samsun’un İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde kurulan pazarda ise vatandaşlar yoğun bir şekilde alışveriş yaptı.

Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti

HALK DOLUŞUNCA PAZARI ERKEN AÇTILAR

Halk pazarı, vatandaşların akın etmesiyle erken açıldı. Tezgahlardaki meyve ve sbzeler kapış kapış gitti. Pazarda vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymadığı gözlendi. İnsanlar ise normalden daha fazla yiyecek aldıklarını stok yaptıklarını belirttiler.

Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti

FIRINCI, EKMEK ALMAK İÇİN FIRINA KOŞTU

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde dükkanı olan bir fırıncı ise sokağa çıkma yasağının ardından ekmek almak için fırına koştu. Vatandaşların akın etmesinden dolayı ekmek alamadığının belirten fırıncı, "Ekmek bitince millet kuru pastaya bile akın etti" dedi.

Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti

Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti

Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti

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