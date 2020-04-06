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Vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyunca kuyruklar oluştu

Denizli’de koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar PTT önünde sosyal mesafeyi koruyarak sıra bekledi.

İHA |
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Vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyunca kuyruklar oluştu

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri artarak devam ediyor.

Denizli’de vatandaşlar ‘Evde Kal’ çağrılarına büyük oranda uyarken, banka ve kurumlarda işleri olan vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyarak sırada bekliyor.

SOSYAL MESAFE KURALI KUYRUK OLUŞTURDU

Kentin en işlek caddelerinden olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı boş kalırken, PTT sırası bekleyen vatandaşlar ise sosyal mesafeyi koruyor. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyarak sıra beklemesi, uzun kuyrukları da beraberinde getiriyor.

Vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyunca uzun kuyruklar oluştu

"DOĞRU OLANIN YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sırada bekleyen Mustafa Pazar isimli vatandaş, “Doğru olanının yapıldığını düşünüyorum. Sosyal izolasyonu sağladığımız sürece o kadar çabuk kurtulabileceğimizi düşünüyorum ve mutlaka dikkat etmemiz lazım, insandan insana geçen bir virüs olduğu için daha çok bu mesafe ve kurallara uyarak kurtulabiliriz." dedi.

Vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyunca kuyruklar oluştu

Vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyunca kuyruklar oluştu

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