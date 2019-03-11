Vatandaşlar yaralı geyik için seferber oldu

Mudurnu Taşkesti karayolunun Kavakaltı mevkisinde araçlarıyla seyir halinde olan Hakkı Yiğit ve arkadaşları, yolun ortasında duran birşey olduğunu fark etti. İlk etapta eşek sanan Yiğit ve arkadaşları yolun ortasında duranın, yaralı bir geyik olduğunu gördü.

5 YAŞINDAKİ GEYİK TEDAVİYE ALTINA ALINDI

Yaralı ve üşümüş halde bulunan geyiğin üzerine ısınması için battaniye örten Hakkı Yiğit ve arkadaşları, daha sonra geyiği minibüse kadar taşıdı. Doğa Koruma ve Milli arklar Bolu Şube Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yiğit, minibüse taşıdıkları geyiği yol güzergahında bulunan petrol istasyonuna getirerek, yetkililere teslim etti.

Ayaklarından yaralanan ve yaklaşık 300 kilogram ağırlığında 5 yaşındaki dişi geyik, tedavi edilmek üzere Bolu'ya getirildi.

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"ÜŞÜMESİN DİYE BATTANİYEYLE ÜZERİNİ ÖRTTÜK"

Otomobil ile Taşkesti'ye gittiklerini ifade eden Hakkı Yiğit, yaptığı açıklamada, "Seyir halindeyken yolu ortasında yan ve oturur halde karartı gördük. İlk etapta eşek olduğunu düşündük. Otomobilden inerek yakınına gelip baktığımızda geyik olduğunu gördük. Jandarma ekiplerine haber verdik. Yaralı olduğu için hayvan kımıldamıyordu. Hemen battaniye ile üzerini örttük üşümesin diye." şeklinde konuştu.

Yiğit, ayaklarından yaralı olan geyiği arkadaşlarının ve jandarma ekiplerinin yardımı ile minibüse taşıdıklarını, daha sonra da milli park ekiplerine bilgi verdiklerini, yaralı geyiği milli park yetkililerine teslim ettiklerini söyledi.