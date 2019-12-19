Vatandaşlara yardım eden hayırsever Ataşehir’de görüldü

İstanbul’da daha önce de farklı ilçelerdeki gecekondu mahallelerine giderek ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine içerisinde içi para dolu zarf bırakan, bakkallardaki veresiye defterini satın alarak vatandaşın borcunu ödeyen hayırsever, bu sefer Ataşehir Yenisahra’da ortaya çıktı.

YANINDAKİ 10 KİŞİ İLE GECEKONDULARA BİNER LİRA BIRAKTI

Gecekondu mahallesine giden hayırsever ile beraberindeki yaklaşık 10 kişi, gecekondu evlerde oturanlara içerisinde en az bin TL bulunan zarfları dağıttı. Hayırsever, mahalledeki çocuklara da 100 ile 300 lira arasında değişen harçlıklar dağıttı. Ayrıca mahalledeki bazı bakkallara giden hayırseverin, borcu olan vatandaşların borçlarını ödediği öğrenildi.

"BİRKAÇ KİŞİNİN BORCUNU SİLİP PARA DAĞITMIŞ"

Mahallede yaşayan bir vatandaş, “Bakkala gitti, dedi ki milletin borcunu sileceğim. Birkaç kişinin borcunu silmiş. Para dağıtmış” dedi.

Mahallede bakkal işleten vatandaş, “35 senedir burada bakkalım böyle bir şey başımıza gelmemişti. Bir vatandaş geldi kaç kişinin borcu var dedi. Zarf bıraktı. Çekti gitti. Gecekondulara yardım etti. İki kişinin de borcunu kapattı” diye konuştu.