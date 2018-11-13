Olay, Başakşehir’de bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, pazar günü gece saatlerinde, park halinde bulunan lüks otomobilin yanına motosikletli iki şahıs geldi. Şahıslardan biri motosikletten inerek park halinde bulunan otomobilin ön camını kırarak kapıyı açtı.

VATANDAŞLARIN UYARILARINA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Otomobilin içine giren şüpheli aracın ön kısmında bulunan gösterge panelini sökmeye başladı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar ise şüphelilere bağırarak kaçırmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin ikazlarına aldırış etmeyen şüpheliler otomobilin gösterge panelini sökmeye devam etti.

30 SANİYEDE SÖKÜP GİTTİLER

Yaklaşık 30 saniye içinde paneli söken hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi geldikleri motosiklete binerek kayıplara karıştı.

Vatandaşların gözü önünde otomobilden hırsızlık ViDEO

GÜVENLİK PERSONELİNİN OLMAMASI HIRSIZLARI CESARETLENDİRMİŞ

Site yönetimindeki yaşanan anlaşmazlık nedeniyle güvenlik ihlalinin yaşandığını belirten mağdur Necmi Balcı, "Camın kırılarak gösterge panelinin çalındığı görmüş komşular. Bağırmalarına, ikaz etmelerine rağmen hırsızlar hiçbir şey yokmuş gibi gayret profesyonelce ekranı söküp kaçıyorlar. Komşularımız da o anları kaydetmişler. Arabamızı güvenlik açısından kulübenin yanına koyuyorduk. Ancak site yönetiminde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle güvenliğin yeni yıla kadar görev yapmayacağı afişlere basılarak bütün duvarlara basılmış. Bu da hırsızları cesaretlendirmiş ve nokta atışı yaparak gelip arabamızı seçmişler. Seçtikleri arabaların hayalet ekranı dedikleri gösterge panelini çok para ettiği için 5-10 saniye içerisinde sökerek kaçıyorlar" ifadelerini kullandı.

"30 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ PARÇAYI ÇALIP 500 LİRAYA SATIYORLAR"

Çalınan gösterge panelinin 30 bin lira değerinde olduğunu belirten Necmi Balcı, "25-30 bin lira değerinde bir parça. Ancak satarken 500 lira gibi komik bir rakama satıyorlarmış. Komşularımız fark etmese araç içindeki bütün ekipmanları sökeceklermiş’’ şeklinde konuştu.