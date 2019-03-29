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Vatikan çocuk istismarına karşı yeni yasa çıkardı

Yaşanan skandalların ardından, bu tür vakalardaki zaman aşımı süresi 4 yıldan 20 yıla çıkarıldı.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 16:48..
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Son yıllarda Vatikan dünya basınında taciz, tecavüz skandallarılya haber oluyor. Kiliselerde yaşanan skandallar bir bir ortaya çıkmaya başladı.

EN YAKININDAKİ İSİM İSTİSMAR SKANDALINA KARIŞTI

Küçük çocuklara cinsel istismarla ilgili davalar, Papa Francis'in en yakınındaki isimlere dahi sıçradı. Geçen ay Katolik Kilisesi’nin 3. en büyük Kardinali George Pell'in, çocuk tacizinden suçlu bulundu.

Vatikan çocuk istismarına karşı yeni yasa çıkardı

OLAĞANÜSTÜ TOPLANDILAR

Bu skandalların ardından şubat ayında tolağanüstü zirve düzenleyen Vatikan, "Kilisede Çocukların Korunması" başlıklı zirve düzenledi.

3 AYRI YASAL DÜZENLEME

Vatikan'dan bugün yapılan açıklamaya göre Papa Francesco, "çocukların ve savunmasız durumdakilerin korunması" amacıyla 3 ayrı yasal düzenlemeye imza attı.

Vatikan çocuk istismarına karşı yeni yasa çıkardı

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ ARTIRILDI

Yeni yasayla Vatikan şehir devleti ve diplomatik temsilciliklerindeki taciz vakalarını bildirmek zorunlu hale geliyor. Bu vakalardaki zaman aşımı süresi de 4 yıldan 20 yıla çıkarıldı.

Vatikan çocuk istismarına karşı yeni yasa çıkardı

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