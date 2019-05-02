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Vatikan’da Papa'yı aforoz etme çağrısı

Aşırı muhafazakar Katolik rahip ve akademisyenlerden oluşan 19 kişilik bir grup piskopos, Papa Francis'in aforoz edilmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 02.05.2019 - 09:55..
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Vatikan'da, Papa'nın kamuya açık bir şekilde kafir ilan edilmesi isteniyor.

Papa'yı kürtaj ve eşcinselliğe karşı yeterince sert açıklamalar yapmamak, Protestan ve Müslümanlara karşı fazla yumuşak olmakla suçlayan grup, artık Katolik Kilisesi'nin tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşıyor olmasına daha fazla dayanamayacakları için bu yola başvurduklarını açıkladı.

CİDDİYE ALINMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Bir kilise üyesinin aforoz edilip edilmeyeceğine Vatikan bünyesindeki İnanç Doktrini Komitesi karar veriyor. Teoloji uzmanları Katolik dünyasının geniş bir kesiminin Papa Francis'i ve görüşlerini desteklediğini karşıt görüşlülerin ise çok küçük bir azınlığı oluşturduğunu bu nedenle bu talebin ciddiye alınma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

Yine de Papa'ya yönelik böyle ciddi bir talebin açıktan dillendirilmesi Katolik Kilisesi içindeki kutuplaşmanın arttığını gösteriyor.

Vatikan’da Papa'yı aforoz etme çağrısı

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