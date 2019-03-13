Vatman nedir

Kent içi yolcu taşımasında kullanılan, yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylar üzerinde hareket eden, elektrik gücüyle işleyen yolcu taşıtlarına tramvay deniliyor. Bu araçları yani tramvayları kullanan kişilere ise vatman adı veriliyor. Günlük hayatta tramvay ya da metro sürücüsü olarak bilinen vatmanlık; özellikle raylı sistemler teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve şehir içi ulaşımda, tramvay-metro gibi ulaşım araçlarının büyük önem kazanmasının ardından büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir.

DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEYEN GÜZERGAHLAR

Vatmanlar genel olarak, çok fazla değişkenlik göstermeyen güzergahlarda görev yaparlar. Vatman kendilerine ayrılmış olan bölümde çalışır. Çalışma saatleri, hizmetin devamlılığı söz konusu olmasından dolayı esneklik göstermektedir ve vardiyalı sistem uygulanmaktadır.

VATMANLARIN GÖREVLERİ

Vatman, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak bazı görevleri yeri getirir.

Bu görevler şu şekilde sıralanır:

- Tramvayı veya metroyu yola çıkarmadan önce gerekli kontrolleri yapmak,

- Belirlenen hareket çizelgesine uygun olarak, seyir esnasında aracın hızını ve duraklarda harcanan zamanı ayarlayarak tramvayı-metroyu kullanmak,

- Seyir esnasında, yol güzergahını sürekli gözlemlemek ve hat üzerindeki uyarı ve işaretlere uymak,

- Seyir esnasında, yol güzergahı boyunca yayalara ve kara yolu araçlarına dikkat etmek,

- Arızalarda ve kazalarda gerekli müdahaleyi yapmak, emniyet ve hareket amirliği tarafından kaza raporu tutulmasını sağlamak,

- Kendisine iletilen talimatları yerine getirmek ve gereken tedbirleri almak, tramvayın-metronun bakım kartlarını tutmak,

- Yolcuları gerektiğinde bilgilendirmek ve yönlendirmek,

- Yolcuların dilek ve şikayetlerini amirlerine bildirmek,

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, uyulmasını sağlamak.