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VEDAŞ ekiplerinin zorlu mücadelesi

VEDAŞ ekipleri, elektrik arızasını gidermek için eksi 15 derece soğukta çıplak ayakla dereden geçerek arızayı bulmaya çalıştı.

İHA | 02.01.2019 - 09:29..
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Van'ın Çatak ilçesinde tipi ve kara rağmen pes etmeyen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, elektrik arızasını gidermek için hava koşullarına rağmen işlerinden geri kalmıyor.

90 SANTİM KAR

Yaklaşık 90 santim kara rağmen enerji nakil hattında meydana gelen arızayı gidermeye giden VEDAŞ ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen pes etmiyorlar.

Karlı dağları aşarak önlerine çıkan dereleri de geride bırakan arıza ekipleri, bölgeye enerji verebilmek için canla başla çalışıyorlar.

VEDAŞ ekiplerinin zorlu mücadelesi

EKSİ 15 DERECE SOĞUKTA DEREDEN GEÇTİLER

Ekipler, kar engelinin yanı sıra eksi 15 derece soğukta çıplak ayakla dereden geçerek arızalı enerji nakil hatlarını onarmaya çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

KAÇAK KULLANIM TRAFOLARI PATLATIYOR

Kaçak elektrik kullanımın yaygın olduğu kentte, aşırı kullanım geçtiğimiz aylarda trafoların patlamasına neden olmuştu.

VEDAŞ ekiplerinin zorlu mücadelesi

VEDAŞ ekiplerinin zorlu mücadelesi

VEDAŞ ekiplerinin zorlu mücadelesi

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