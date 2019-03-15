Vedat Milor: Paşa gönlüm ne isterse o

Vedat Milor, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk lokantalarına ateş püskürmüştü. Bir daha Türk lokantalarına dair bir video çekmeyeceğini söyleyen Milor, bu kararından vazgeçti.

KARARINDAN DÖNDÜ

Milor, gittiği bir Türk lokantasının tatlılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü gurmenin takipçilerinden biri, 'Türkiye'deki restoran paylaşımlarınız yoruma kapalı olacağını söylemiştiniz, neden bu restoranda uygulamadınız?' diye sorması üzerine, Milor esprili bir yanıt verdi. Vedat Milor takipçisine, 'Uygulamadım çünkü paşa gönlüm öyle istedi' dedi.