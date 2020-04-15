Türkiye genelinde valilikler bünyesinde, evlerinden çıkmayan vatandaşlara hizmet için kurulan Vefa Destek Grubu'nun faaliyetleri devam ediyor.

Birçok vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayan grup, bugün de bir şehit annesini sevindirdi.

Vefa Destek Grubu, şehit annesini oğlunun kabrine götürdü VİDEO

OĞLUMUN KABRİNE GİTMEK İSTİYORUM DEDİ

1994'te Kıbrıs'ta şehit olan Hakan Arı'nın annesi Hulkiye Esmer, iletişim merkezini arayarak oğlunun kabrini ziyaret etmek istediğini söyledi.

İsteği yerine getirilen Esmer'e İstanbul Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi'nden görevli bir kişi eşlik etti.

"BENİ OĞLUMA GÖTÜRÜN"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yerine getirilen bu isteği sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Hulkiye annemiz, İstanbul Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezimizi aradı. 'Beni oğluma götürün, bekler.' dedi. 'Baş üstüne' dedik. Annemiz ile Kıbrıs şehidimiz Hakan'ı buluşturduk. Şehidimizin kabri nur olsun. Hürmet ve Vefa ile..." ifadelerini kullandı.