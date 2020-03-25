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Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA & Ensonhaber | 25.03.2020 - 12:08..
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Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs ile mücadele konusunda bilgiler verdi.

Bakan Soylu, 65 yaş üzeri vatandaşlara hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları'na gelen talep sayısına ilişkin verileri paylaştı.

240 BİNE YAKIN BAŞVURU

Soylu, "65 yaş üzeri vatandaşlarımıza hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları'na sabah 09.00 itibarıyla gelen talep sayısı 239 bin 984. Bunların 239 bin 407'sine ulaşıldı." dedi.

Sosyal medya provokatörlerine ilişkin Bakan Soylu, 410 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

"Elimizde sokağa çıkma yasağından önce alınabilecek tedbirler var. Herkes kendi olağanüstü sürecini ilan ederse bu konuda daha üst bir tedbir almaya gerek olmayacak. Süreç hızlı yayılır, başka bir noktaya giderse farklı tedbirler almak gündemdedir.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNDA DÜŞÜŞ

Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısı yüzde 83 düştü. Şehir içi trafik yoğunluğunda 15 büyükşehirde düşüş yüzde 65.

410 PROVOKATÖR GÖZALTINA ALINDI

Son bir haftada sosyal medyada provakatif paylaşım yapan 1.748 hesap tespit ettik. Bunların yüzde 65'i terör örgütlerine müzahir. Provakatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı.

Bakan Soylu, olağanüstü hal sorusunu yanıtladı

UYGULANAN YAPTIRIMLAR

Yapılan denetimlerde genelgeye uymayan 211 bin 326 iş yeri kapatıldı. Bin 542 iş yerine idari, 207 iş yerine adli yaptırım uygulandı.

FAHİŞ FİYAT KONUSU

Şu ana kadar 60 maske üreticisi Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yaptı. Sözleşme yapmayan olursa el koyma dahil süreci işletiriz. 66 üründe tespit ettiğimiz fahiş fiyat ile ilgili hem Ticaret Bakanlığı’na hem de Savcılıklara suç duyurusunda bulunduk."

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